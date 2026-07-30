45e Festival du Film d’Animation pour la Jeunesse de Bourg-en-Bresse Le Vox, La Grenette, MCC, Ainterexpo Bourg-en-Bresse
samedi 17 octobre 2026 · Le Vox, La Grenette, MCC, Ainterexpo · Bourg-en-Bresse
Informations pratiques
Bourg-en-Bresse
45e Festival du Film d’Animation pour la Jeunesse de Bourg-en-Bresse
Le Vox, La Grenette, MCC, Ainterexpo 11 rue Paul Pioda Bourg-en-Bresse Ain
Tarif : 4 – 4 – 12 EUR
4€ séance unique / 12€ séances illimitées
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-22 22:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Le Festival du Film d’Animation pour la Jeunesse c’est des projections de films, des rencontres avec des professionnels, des ateliers découverte du cinéma d’animation et bien d’autres surprises. Redécouvrez le cinéma comme vous ne l’avez jamais vu.
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Le Vox, La Grenette, MCC, Ainterexpo 11 rue Paul Pioda Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes festivalbourg@gmail.com
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English :
The Youth Animation Film Festival features film screenings, meetings with industry professionals, workshops to explore the world of animated film, and many other surprises. Rediscover cinema as you’ve never seen it before.
L’événement 45e Festival du Film d’Animation pour la Jeunesse de Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse a été mis à jour le 2026-07-30 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme
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