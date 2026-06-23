Broc Land Geek Bourg en Bresse 2026 Marché couvert

Informations pratiques

Pop Culture, Rétrogaming, Pokémon, Fantasy, Mangas, Jouets Vintage, TCG et Gourmandises… Exposants, créateurs, collectionneurs, tournois, cosplay, jeux, concours et surprises vous attendent dans 4 univers immersifs dédiés à toutes les générations.

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Venez vivre une journée exceptionnelle au cœur de plus de 2 000 m² d’animations, d’expositions et de découvertes au BROC’ LAND GEEK – BOURG EN BRESSE 2026 le dimanche 23 Août 2026 de 8h30 à 17h.

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4 UNIVERS IMMERSIFS À DÉCOUVRIR :

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BROC’ LAND

Exposants rétrogaming, jeux vidéos, mangas, comics, figurines, goodies, jouets vintage, playmo, lego, BD, déco, produits dérivés et bien plus encore…

FANTASY’ LAND

Exposants, créateurs, illustrateurs et auteurs inspirés par les mondes imaginaires : Créatures fantastiques, univers médiéval, fantasy, magie, sorcellerie, elfes, dragons. Nombreuses créations artisanales.

CANDY’ LAND

Exposants spécialisés dans les confiseries, douceurs, gourmandises diverses et plaisirs à partager pour petits et grands.

POKE’ LAND & TCG

Exposants TCG : vente et échange de cartes à collectionner : Pokémon, One Piece, Lorcana, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Magic, Altered et autres univers.

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NOMBREUSES ANIMATIONS :

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ESPACE RÉTROGAMING et TOURNOIS

Retrouvez les consoles qui ont marqué plusieurs générations et venez jouer librement à de nombreux classiques du jeu vidéo. Des tournois et défis seront organisés tout au long de la journée.

– 11h : Tournoi Street Fighter – Super Nintendo

– 14h : Tournoi Pac Man

– 16h : Tournoi Mario Kart – Game Cube

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BOURSE D’ECHANGE POKEMON & TCG (Trading Card Game)

Partagez, complétez votre collection et rencontrez d’autres passionnés dans un espace dédié aux cartes : Pokémon – Dragon Ball – One Piece – Lorcana – Yu Gi Oh – Magic – Altered – Etc…

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ESPACE PHOTOS

Immortalisez votre visite à l’espace photo et repartez avec des souvenirs inoubliables de votre journée.

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LE GRAND JEU DES BLASONS

Choisissez votre blason dès l’entrée et relevez les défis proposés tout au long de la journée ! Récoltez un maximum de points pour tenter votre chance lors du tirage final à 16h30 .

UNE NINTENDO SWITCH A GAGNER !

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CONCOURS LIKE MY COSPLAY

Passionné(e) de cosplay ? C’est le moment de révéler votre talent. Que vous incarnez un héros de manga, un personnage de jeu vidéo, de comics, de fantasy ou de cinéma, venez partager votre passion dans une ambiance conviviale et familiale avec la présence de notre égérie ELY PHOQUE

Inscription Concours Like My Cosplay avant le 21 Août :

https://forms.gle/c3fPt4mnpVPqJkXF8

Le gagnant sera élu grâce au vote du public via un QR Code et remportera un bon d’achat de 100€ à dépenser dans le salon! 😲

Le grand vainqueur aura également l’opportunité de devenir l’égérie de la prochaine édition 🔥

N’hésite plus et inscris toi!!

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BRASSERIE FOOD

Restauration et boissons sur place.

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Marché Couvert

Place du Champ de Foire

Allée des Glorieuses

01000 BOURG EN BRESSE

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Dimanche 23 Août 2026

Horaires : 8h30 – 17h

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>>>TARIFS SUR PLACE :

Entrée : 3 €uros

GRATUIT pour les -10 ans et PMR

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>>>TARIFS PASS COUPE FILE :

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EARLY PASS COUPE FILE : 3 €

« Offre jusqu’au 23 Juin 2026 »

Entrée sans file d’attente

Achat billetterie uniquement sur weezevent

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PRE-VENTE PASS COUPE FILE : 4 €

« Offre jusqu’au 23 Juillet 2026 »

Entrée sans file d’attente

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PASS COUPE FILE : 6 €

Entrée sans file d’attente

Achat billetterie uniquement sur weezevent

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PASS COUPE FILE FAMILY : 20 €

2 adultes + 2 enfants

Entrée sans file d’attente

Achat billetterie uniquement sur weezevent

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PASS VIP – Accès privilégié : 25 €

Accès au déballage marchand :

• Samedi de 17h à 20h

• Dimanche dès 7h avant l’ouverture au public jusqu’à 17h.

Une occasion unique de découvrir les trésors des exposants avant tout le monde !

Achat billetterie uniquement sur weezevent

https://my.weezevent.com/BOURK2026

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PASS CULTURE : 5 €

Entrée sans file d’attente

Achat billetterie uniquement sur le site :

https://passculture.app/offre/424208878

Organisation : Tandem Events France

Renseignements : 06 68 31 79 05

brocland.cie@gmail.com

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*** INSCRIPTION EXPOSANTS ***

Réserver votre emplacement en cliquant sur ce lien :

https://tinyurl.com/3276ck9b

Paiement possible par virement ou par chèque (chèque encaissé après l’événement).

Une question ? Contactez-nous :

commercial.tandem.events@gmail.com

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Merci de partager l’événement :

https://www.facebook.com/events/1587907319380912

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Un univers pour tous, des rencontres, du partage et de la passion !

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Bon Salon à Toutes et à Tous…