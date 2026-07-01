Journées européennes du Patrimoine Banque de France Bourg en Bresse, Banque de France, Bourg-en-Bresse
samedi 19 septembre 2026 · Banque de France · Bourg-en-Bresse
Informations pratiques
Journées européennes du Patrimoine Banque de France Bourg en Bresse Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France Ain
limité à 20 personnes par séance d’une heure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Banque de France de Bourg‑en‑Bresse ouvre ses portes au public et propose une visite, des ateliers pédagogiques dédiés à la compréhension de la politique monétaire, à la reconnaissance et la sécurité des billets, ainsi qu’à l’éducation financière pour mieux appréhender les enjeux économiques du quotidien.
Banque de France 1 Rue du 23ème R.I., 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Banque de France de Bourg‑en‑Bresse ouvre ses portes au public et propose des ateliers pédagogiques dédiés à la compréhension de la politique à…
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