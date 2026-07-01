Exposition de vielles à roues, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse

Informations pratiques

Exposition de vielles à roues 19 et 20 septembre Monastère royal de Brou Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la vielle à roue, instrument ancré dans l’histoire de la Bresse ! Vous saurez tout des origines et secrets de fabrication de cet instrument rare, dont le musée de Brou conserve une collection exceptionnelle de 24 pièces — parmi lesquelles une vielle du luthier Georges Louvet datant du XVIIIe siècle. Des musiciens vous feront (re)découvrir les sonorités de cet instrument largement oublié.

Présentation en salle de conférence – démonstration dans le 3e cloître

Monastère royal de Brou 63 boulevard de brou, 01000 Bourg-en-Bresse, France Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474228383 https://www.monastere-de-brou.fr https://www.facebook.com/MonastereRoyalDeBrou/ Le monastère de Brou comporte une église de style gothique flamboyant et trois cloîtres du début du XVIe siècle (1506-1512). La grille date de la fin du XVIIIe siècle. A 40 ou A 42 : Sortie n° 7 et N 75 vers Bourg-en-Bresse.

Découvrez la vielle à roue, instrument ancré dans l’histoire de la Bresse ! Vous saurez tout des origines et secrets de fabrication de cet instrument rare, dont le musée de Brou conserve une de 24 — …

©Franck PAUBEL