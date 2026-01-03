Exposition Le triptyque de Moulins, l’éclat retrouvé d’un chef-d’œuvre de la Renaissance Monastère royal de Brou Bourg-en-Bresse
samedi 12 septembre 2026 · Monastère royal de Brou · Bourg-en-Bresse
Informations pratiques
Bourg-en-Bresse
Exposition Le triptyque de Moulins, l’éclat retrouvé d’un chef-d’œuvre de la Renaissance
Monastère royal de Brou 63 boulevard de Brou Bourg-en-Bresse Ain
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Votre billet vous permet de visiter l’ensemble du monument
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-01-03
Date(s) :
2026-09-12
Découvrez ce joyau de la Renaissance et les liens qui l’unissent au monastère royal de Brou !
.
Monastère royal de Brou 63 boulevard de Brou Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 22 83 83 brou@bourgenbresse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exhibition The Moulins Triptych: The Rediscovered Splendor of a Renaissance Masterpiece
Discover this Renaissance gem and its connections to the Royal Monastery of Brou!
L’événement Exposition Le triptyque de Moulins, l’éclat retrouvé d’un chef-d’œuvre de la Renaissance Bourg-en-Bresse a été mis à jour le 2026-07-03 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme
À voir aussi à Bourg En Bresse (Ain)
- Le Triptyque de Moulins : une exposition inédite autour d’un chef-d’œuvre de la Renaissance, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse 19 septembre 2026
- Exposition de vielles à roues, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse 19 septembre 2026
- Journées européennes du Patrimoine Banque de France Bourg en Bresse, Banque de France, Bourg-en-Bresse 19 septembre 2026
- Visites flash du monastère royal de Brou, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse 19 septembre 2026
- Instants dansés : Dialectique des stèles, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse 19 septembre 2026