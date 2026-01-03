Exposition Le triptyque de Moulins, l’éclat retrouvé d’un chef-d’œuvre de la Renaissance Monastère royal de Brou Bourg-en-Bresse

Informations pratiques

Bourg-en-Bresse

Exposition Le triptyque de Moulins, l’éclat retrouvé d’un chef-d’œuvre de la Renaissance

Monastère royal de Brou 63 boulevard de Brou Bourg-en-Bresse Ain

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Votre billet vous permet de visiter l’ensemble du monument

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-09-12

Découvrez ce joyau de la Renaissance et les liens qui l’unissent au monastère royal de Brou !

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Monastère royal de Brou 63 boulevard de Brou Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 22 83 83 brou@bourgenbresse.fr

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English : Exhibition The Moulins Triptych: The Rediscovered Splendor of a Renaissance Masterpiece

Discover this Renaissance gem and its connections to the Royal Monastery of Brou!

L’événement Exposition Le triptyque de Moulins, l’éclat retrouvé d’un chef-d’œuvre de la Renaissance Bourg-en-Bresse a été mis à jour le 2026-07-03 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme