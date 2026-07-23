MARCHE HISTORIQUE & TOUTES COLLECTIONS Marché couvert BOURG EN BRESSE

Informations pratiques

Ne manquez pas le 12ème Marché HISTORIQUE & Toutes Collections – BOURG EN BRESSE 2026.

L’occasion de nourrir une passion sur le thème de l’antiquités militaire de l’époque Napoléon à la 2ème guerre mondiale au gré des acquisitions d’armes de collection, uniformes, casques, insignes, livres, baïonnettes, figurines et autres petits objets sur le thème de l’armée, police et pompiers en présence d’une trentaine d’exposants…

Le grand public pourra prendre part à cette 12ème édition qui s’installera au Marché Couvert de Bourg en Bresse (01). Les organisateurs permettront aux passionnés de découvrir l’objet idéal pour compléter leur collection personnelle ou simplement de revivre l’histoire des objets exposés.

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*** DIMANCHE 23 AOUT 2026 ***

De 8h30 à 17h

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Lieu :

Marché Couvert

Allée des glorieuses

Place du Champ de Foire

01000 BOURG EN BRESSE

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ORGANISATION : TANDEM EVENTS

Contact : tandem.events71@gmail.com

Renseignements : 06 68 31 79 05

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Entrée visiteurs :

– 3 €uros (uniquement sur place)

– GRATUIT pour les – 10 ans

Billet d’entrée donne accès également au Broc Land Geek (halle A)

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PASS COUPE FILE : 6 €uros

Entrée sans file d’attente

Achat billetterie uniquement sur weezevent

https://my.weezevent.com/VIPBOURG2026

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PASS VIP – Accès avant ouverture officielle : 25 €uros

Entrée déballage marchand – Donne accès avant l’ouverture officielle au public pendant l’installation des exposants le samedi de 17h à 20h et dimanche de 7h à 14h.

Achat billetterie uniquement sur weezevent

https://my.weezevent.com/VIPBOURG2026

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BUFFET – BUVETTE

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Merci de partager l’évènement :

https://www.facebook.com/events/1004291632379611/

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Bon Salon à Tous..