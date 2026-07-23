MARCHE HISTORIQUE & TOUTES COLLECTIONS Marché couvert BOURG EN BRESSE
dimanche 23 août 2026 · Marché couvert · BOURG EN BRESSE
Informations pratiques
Ne manquez pas le 12ème Marché HISTORIQUE & Toutes Collections – BOURG EN BRESSE 2026.
L’occasion de nourrir une passion sur le thème de l’antiquités militaire de l’époque Napoléon à la 2ème guerre mondiale au gré des acquisitions d’armes de collection, uniformes, casques, insignes, livres, baïonnettes, figurines et autres petits objets sur le thème de l’armée, police et pompiers en présence d’une trentaine d’exposants…
Le grand public pourra prendre part à cette 12ème édition qui s’installera au Marché Couvert de Bourg en Bresse (01). Les organisateurs permettront aux passionnés de découvrir l’objet idéal pour compléter leur collection personnelle ou simplement de revivre l’histoire des objets exposés.
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*** DIMANCHE 23 AOUT 2026 ***
De 8h30 à 17h
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Lieu :
Marché Couvert
Allée des glorieuses
Place du Champ de Foire
01000 BOURG EN BRESSE
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ORGANISATION : TANDEM EVENTS
Contact : tandem.events71@gmail.com
Renseignements : 06 68 31 79 05
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Entrée visiteurs :
– 3 €uros (uniquement sur place)
– GRATUIT pour les – 10 ans
Billet d’entrée donne accès également au Broc Land Geek (halle A)
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PASS COUPE FILE : 6 €uros
Entrée sans file d’attente
Achat billetterie uniquement sur weezevent
https://my.weezevent.com/VIPBOURG2026
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PASS VIP – Accès avant ouverture officielle : 25 €uros
Entrée déballage marchand – Donne accès avant l’ouverture officielle au public pendant l’installation des exposants le samedi de 17h à 20h et dimanche de 7h à 14h.
Achat billetterie uniquement sur weezevent
https://my.weezevent.com/VIPBOURG2026
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BUFFET – BUVETTE
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Merci de partager l’évènement :
https://www.facebook.com/events/1004291632379611/
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Bon Salon à Tous..
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