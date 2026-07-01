Le Triptyque de Moulins : une exposition inédite autour d’un chef-d’œuvre de la Renaissance, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse
samedi 19 septembre 2026 · Monastère royal de Brou · Bourg-en-Bresse
Informations pratiques
Le Triptyque de Moulins : une exposition inédite autour d’un chef-d’œuvre de la Renaissance 19 et 20 septembre Monastère royal de Brou Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ne manquez pas l’exposition temporaire de cette incroyable peinture du début du 16e récemment restaurée ! Exposée au Louvre ce printemps-été 2026, c’est une occasion unique de la découvrir avant son retour à Moulins en 2027.
Accès libre
Cette exposition est organisée par le Centre des monuments nationaux et la Ville de Bourg-en-Bresse, en coproduction avec le département de l’Allier (musée Anne de Beaujeu à Moulins), en collaboration avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF) et le Musée du Louvre.
Monastère royal de Brou 63 boulevard de brou, 01000 Bourg-en-Bresse, France Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474228383 https://www.monastere-de-brou.fr https://www.facebook.com/MonastereRoyalDeBrou/ Le monastère de Brou comporte une église de style gothique flamboyant et trois cloîtres du début du XVIe siècle (1506-1512). La grille date de la fin du XVIIIe siècle. A 40 ou A 42 : Sortie n° 7 et N 75 vers Bourg-en-Bresse.
Ne manquez pas l’exposition temporaire de cette incroyable peinture du début du 16e récemment restaurée ! Exposée au Louvre ce printemps-été 2026, c’est une occasion unique de la découvrir avant son …
©C2RMF
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