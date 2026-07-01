45e RENCONTRE INTERNATIONALE ACCORDÉON ET CULTURES, Palais des Congrès, Digne-les-Bains

Informations pratiques

45e RENCONTRE INTERNATIONALE ACCORDÉON ET CULTURES 24 avril – 23 mai 2027 Palais des Congrès Alpes-de-Haute-Provence

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-24T20:30:00+02:00 – 2027-04-24T22:30:00+02:00

Fin : 2027-05-23T20:30:00+02:00 – 2027-05-23T22:30:00+02:00

ACCORDS SANS FRONTIÈRES

Nouvelle année, nouvelle édition, nouvelle inspiration, bref nouvelle Rencontre Internationale Accordéon et Cultures. Cette 45e est innovatrice car l’Académie d’Accordéon des Alpes de Haute Provence va revisiter les prix de composition de la ville de Digne-Les-Bains avec les musiciens italiens « I Borgomusici » de Borgomanero, ville jumelée avec cette dernière.

Un vivier musical intergénérationnel avec Accordéon et Musique de Chambre va bousculer les traditions pour magnifier la création. Mais dans cette programmation la danse va aussi prendre part avec des danseurs Franco-Italiens dans un spectacle intitulé « Il n’y a pas d’âge » dans lequel le handicap aura toute sa place.

Samedi 24 avril à 20h30« Il n’y a pas d’âge »

Dimanche 25 avril à 15h« Accords sans frontières »

Organisé par l’Académie d’Accordéon des AHP avec les villes de Digne-Les-Bains et son comité de jumelage et Borgomanero (Italie) en partenariat avec le comité de jumelage de Digne Les Bains, l’association Reflets et le Conservatoire des AHP.

Palais des Congrès 1 Place de la République, 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}]

L’Académie d’Accordéonva revisiter les prix de composition de la ville de Digne-Les-Bains avec les musiciens italiens « I Borgomusici » de Borgomanero, ville jumelée avec cette dernière. accordéon

RIAC