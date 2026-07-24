47e Course des Remparts Hôtel de ville Provins

Informations pratiques

Provins

47e Course des Remparts

Hôtel de ville 5 Pl. du Maréchal Leclerc Provins Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Participez à la 47ème édition de la course à pied mythique de Provins !

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Hôtel de ville 5 Pl. du Maréchal Leclerc Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France +33 6 71 83 65 02 coursedesremparts.provins@gmail.com

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English : The Ramparts foot Race

Participate in the 47th edition of the mythical foot race of Provins!

L’événement 47e Course des Remparts Provins a été mis à jour le 2026-07-24 par Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Provinois