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AGENDA · Provins

47e Course des Remparts Hôtel de ville Provins

dimanche 4 octobre 2026 · Hôtel de ville · Provins

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Hôtel de ville
Adresse
5 Pl. du Maréchal Leclerc
Ville
77160 Provins
Département
Seine-et-Marne
Tarif

Provins

47e Course des Remparts

Hôtel de ville 5 Pl. du Maréchal Leclerc Provins Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Participez à la 47ème édition de la course à pied mythique de Provins !
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Hôtel de ville 5 Pl. du Maréchal Leclerc Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France +33 6 71 83 65 02  coursedesremparts.provins@gmail.com

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English : The Ramparts foot Race

Participate in the 47th edition of the mythical foot race of Provins!

L’événement 47e Course des Remparts Provins a été mis à jour le 2026-07-24 par Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Provinois

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