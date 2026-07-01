Visite libre de la collégiale Saint-Quiriace, Église Saint-Quiriace, Provins

Informations pratiques

Visite libre de la collégiale Saint-Quiriace 19 et 20 septembre Église Saint-Quiriace Seine-et-Marne

Visite hors offices religieux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de cette ancienne collégiale (XIIe-XVIIe s.), construction au plan initial très ambitieux, continuée au XIIIe siècle mais jamais achevée, dotée au XVIIe siècle d’une coupole, elle a abrité jusqu’à la Révolution un chapitre nombreux et influent. Jeanne d’Arc y est passée au retour du sacre de Charles VII. Restaurée en 2021, l’ancienne salle du chapitre vient de retrouver son volume originel et ses décors peints médiévaux.

Église Saint-Quiriace Place Saint-Quiriace, 77160 Provins, France Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France 0164602626 SNCF gare de Provins N19 / A4, D231

Visite libre

© Fonds Ancien et Archives de la Ville de Provins