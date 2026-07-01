Visite libre du Caveau du Saint-Esprit, Caveau du Saint-Esprit, Provins

Informations pratiques

Visite libre du Caveau du Saint-Esprit 19 et 20 septembre Caveau du Saint-Esprit Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de la salle basse (XIIe siècle) entièrement voûtée de l’ancien hôpital du Saint-Esprit, fondé en 1177 par Henri le Libéral, comte de Champagne.

Caveau du Saint-Esprit 34 rue de Jouy 77160 Provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 60 26 26 http://www.provins.net Salle basse entièrement voûtée de l’ancien hôpital du Saint-Esprit fondé en 1177 par Henri le Libéral, comte de Champagne. SNCF gare de Provins / A4, D231

Visite libre

Ville de Provins