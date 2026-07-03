Fête de la Moisson Cité médiévale de Provins Provins

Informations pratiques

Le temps d’une journée, laissez-vous

transporter dans l’atmosphère d’autrefois à travers un programme riche en

animations et en découvertes. Les sonorités des temps anciens, le battage

traditionnel du blé, les musiques populaires, les groupes folkloriques ainsi

que les savoir-faire d’antan feront revivre les traditions qui ont façonné

notre patrimoine.

Cette année, le thème « les

femmes et la moisson » sera le fil conducteur de la manifestation. Pendant la période 1870-1950, elles participent activement aux

travaux agricoles, liées aux récoltes, ramassent, trans­portent et battent le

blé. Elles préparent aussi les repas, organisent la vie quotidienne et veillent

sur les enfants, demandant endurance et énergie.

Une exposition intitulée « De femmes

en femmes » sera présentée à l’Hôtel de Savigny, place du

Châtel, du 11 juillet au 23 août 2026. Cette exposition viendra enrichir la

programmation culturelle en mettant à l’honneur les femmes à travers un

parcours empreint de mémoire et de transmission.

Tout au long de la journée, une

succession de défilés hauts en couleur animera les rues de la Ville Haute.

Chars décorés, tracteurs anciens, voitures de collection, scooters et vélos

d’époque défileront dans une ambiance conviviale et festive, offrant aux

visiteurs un spectacle vivant qui ravira les passionnés de patrimoine comme les

familles.

Entre patrimoine, traditions, folklore et convivialité, cette 53ᵉ

édition promet une journée authentique et chaleureuse, placée sous le signe du

partage et de la découverte !

Dans l’écrin médiéval de la cité de Provins, la Commune Libre de la Ville Haute de Provins vous donne rendez-vous pour la 53ᵉ édition de sa traditionnelle fête, qui se tiendra le dimanche 23 août 2026.

Le dimanche 23 août 2026

de à

payant

Entrée Fête de la Moisson : 11 euros (au lieu de 12 euros) – Gratuit -12 ans

Entrée Fête de la Moisson + Monuments : 18 euros (au lieu de 20 euros) – Gratuit -12 ans

Le jour de la Fête – Participation aux

frais : 12 euros Entrée seule / 20 euros Fête + monuments

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-23T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-24T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-08-23T00:00:00+02:00_2026-08-23T23:59:00+02:00

Cité médiévale de Provins 19, rue du Val 77160 Provins

+33164005900 commune-libre-provins@orange.fr



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