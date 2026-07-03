Fête de la Moisson Cité médiévale de Provins Provins
dimanche 23 août 2026 · Cité médiévale de Provins · Provins
Informations pratiques
Le temps d’une journée, laissez-vous
transporter dans l’atmosphère d’autrefois à travers un programme riche en
animations et en découvertes. Les sonorités des temps anciens, le battage
traditionnel du blé, les musiques populaires, les groupes folkloriques ainsi
que les savoir-faire d’antan feront revivre les traditions qui ont façonné
notre patrimoine.
Cette année, le thème « les
femmes et la moisson » sera le fil conducteur de la manifestation. Pendant la période 1870-1950, elles participent activement aux
travaux agricoles, liées aux récoltes, ramassent, transportent et battent le
blé. Elles préparent aussi les repas, organisent la vie quotidienne et veillent
sur les enfants, demandant endurance et énergie.
Une exposition intitulée « De femmes
en femmes » sera présentée à l’Hôtel de Savigny, place du
Châtel, du 11 juillet au 23 août 2026. Cette exposition viendra enrichir la
programmation culturelle en mettant à l’honneur les femmes à travers un
parcours empreint de mémoire et de transmission.
Tout au long de la journée, une
succession de défilés hauts en couleur animera les rues de la Ville Haute.
Chars décorés, tracteurs anciens, voitures de collection, scooters et vélos
d’époque défileront dans une ambiance conviviale et festive, offrant aux
visiteurs un spectacle vivant qui ravira les passionnés de patrimoine comme les
familles.
Entre patrimoine, traditions, folklore et convivialité, cette 53ᵉ
édition promet une journée authentique et chaleureuse, placée sous le signe du
partage et de la découverte !
Dans l’écrin médiéval de la cité de Provins, la Commune Libre de la Ville Haute de Provins vous donne rendez-vous pour la 53ᵉ édition de sa traditionnelle fête, qui se tiendra le dimanche 23 août 2026.
Le dimanche 23 août 2026
de à
payant
Entrée Fête de la Moisson : 11 euros (au lieu de 12 euros) – Gratuit -12 ans
Entrée Fête de la Moisson + Monuments : 18 euros (au lieu de 20 euros) – Gratuit -12 ans
Le jour de la Fête – Participation aux
frais : 12 euros Entrée seule / 20 euros Fête + monuments
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-23T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-24T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-08-23T00:00:00+02:00_2026-08-23T23:59:00+02:00
Cité médiévale de Provins 19, rue du Val 77160 Provins
+33164005900 commune-libre-provins@orange.fr
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