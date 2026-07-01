Visite libre de l’église Saint-Ayoul, Prieuré Saint-Ayoul, Provins

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Ayoul 19 et 20 septembre Prieuré Saint-Ayoul Seine-et-Marne

Visite en dehors des offices religieux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites libres de la nef et des bas-côtés (XIIe – XVIe s.) entièrement restaurés ; maître-autel, autels latéraux, boiseries du XVIIe siècle classés monuments historiques ; vitraux du peintre verrier Gilles Rousvoal.

Prieuré Saint-Ayoul 3 Cour des Bénédictins, 77160 Provins, France Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France 0164602626 https://provins.net/decouvrir-visiter/la-cite-medievale-de-provins/evenement-a-provins/ La création de l’abbaye Saint-Ayoul remonte au XIe siècle (charte de fondation datée de 1048). Le monastère se développe sur le flanc sud de l’église. Il est reconstruit une première fois après l’incendie de 1157. Un grand chœur est élevé en 1280 à l’emplacement de l’absidiole sud. Le transept de l’église date du XIIe siècle ; l’ancienne salle capitulaire de l’abbaye du XIIIe siècle. Entre 1753 et 1763, les ailes ouest et sud de l’abbaye sont reconstruites. À la Révolution, le prieuré est vendu par lots. L’aile Est du cloître est transformée en habitations, le chœur sert de bûcher, débarras et remise. Une partie de l’édifice est utilisée comme manutention militaire. La propriété d’une partie de l’église (anciennement propriété de l’État, ministère de la culture) a été transférée à la commune le 1er janvier 2007. Du 4 novembre 2024 au 5 janvier 2025 : les week-ends, jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires de 14h à 17h. Fermeture annuelle : les 1er janvier et 25 décembre.

Visite libre

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