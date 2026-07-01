Visites audio-guidées de la Grange aux Dîmes, Grange aux dîmes, Provins
samedi 19 septembre 2026 · Grange aux dîmes · Provins
Informations pratiques
Visites audio-guidées de la Grange aux Dîmes 19 et 20 septembre Grange aux dîmes Seine-et-Marne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites audio-guidées de cette ancienne maison de marchands du XIIe siècle, comptant parmi les plus soignées de Provins. Admirez l’architecture raffinée des salles avec des chapiteaux sculptés et les voûtes en ogives. Ce lieu servait de marché couvert pendant les foires jusqu’à la fin du XIIIe siècle, puis d’entrepôt pour la dîmes à partir du XIVe siècle. Aujourd’hui, cette demeure présente une mise en scène sur le thème « Provins au temps des Foires de Champagne » avec des reconstitutions évoquant les marchands et les corporations de métiers de l’époque.
Grange aux dîmes 3 Rue Saint-jean, 77160 Provins, France Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France 0164602626 https://provins.net/decouvrir-visiter/la-cite-medievale-de-provins/monuments-et-pass-provins/la-grange-aux-dimes La Grange aux dîmes de Provins abrite toute une mise en scène, représentant les marchands et les métiers du Moyen Âge. Cette maison en pierre est typique de l’architecture de Provins des XIIe et XIIIe siècles. SNCF gare de Provins / A4, D231
Visite audio-guidée
Office du Tourisme de Provins et du Provinois
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