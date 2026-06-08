Fête de la Moisson Evénement Provins
Fête de la Moisson Evénement Provins dimanche 23 août 2026.
Provins
Fête de la Moisson Evénement
Places et rues de la Ville Haute Provins Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Vivez une journée instructive et ludique pour toute la famille grâce cette grande fête traditionnelle, célébrant la fin de la moisson comme autrefois !
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Places et rues de la Ville Haute Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 00 59 00 commune-libre-provins@orange.fr
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English : Harvest Festival of Provins Great event
Experience an interesting and enjoyable day for the whole family with this traditional festival, celebrating the end of the harvest as in the old days!
L’événement Fête de la Moisson Evénement Provins a été mis à jour le 2026-06-05 par Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Provinois
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