47ème Rallye des Vignobles Ile de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire

Informations pratiques

Cosne-Cours-sur-Loire

47ème Rallye des Vignobles

Ile de Cosne Camping de l’île Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 08:00:00

fin : 2026-10-11 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Rendez-vous pendant deux jours pour participer au célèbre rallye des vignobles, au départ de Cosne-Cours-sur-Loire.

Au programme parcours cyclo, gravel, VTT et marche. Restauration rapide et buvette sur place, tombola, récompenses… Départ et arrivée depuis l’île de Cosne, face au camping de l’île. Inscriptions sur place, en ligne ou par correspondance.

Tous les détails sont disponibles sur le site internet de l’UCS Cyclotourisme et sur Facebook. .

Ile de Cosne Camping de l’île Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 59 52 69 89 ucscyclo.president@gmail.com

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English : 47ème Rallye des Vignobles

L’événement 47ème Rallye des Vignobles Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire