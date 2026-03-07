47ème rencontre nationale des agences d’urbanisme Centre des congrès caen Caen

Informations pratiques

Caen

47ème rencontre nationale des agences d’urbanisme

Centre des congrès caen 13 Avenue Albert Sorel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-07

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-07

La 47e Rencontre nationale des agences d’urbanisme se tiendra à Caen du 7 au 9 octobre 2026, organisée par la FNAU et l’Aucame autour du thème Sous le foncier, des sols vivants . Cet événement réunit élus, urbanistes et chercheurs pour repenser l’aménagement face à la transition écologique

La 47e Rencontre nationale des agences d’urbanisme se tiendra à Caen du 7 au 9 octobre 2026, organisée par la FNAU et l’Aucame autour du thème Sous le foncier, des sols vivants . Cet événement réunit élus, urbanistes et chercheurs pour repenser l’aménagement face à la transition écologique.

La 47e Rencontre des agences d’urbanisme organisée à Caen comprendra trois

temps forts

La plénière d’ouverture se déroulera mercredi 7 octobre au Centre des Congrès de

Caen de 15h30 à 18h45 pour définir les questionnement et identifier les enjeux. Elle

sera suivie d’une soirée de bienvenue conviviale au Moho à partir de 19h30.

Cœur du travail collectif des agences, la journée du 8 octobre sera consacrée, de

8h30 à 17h00, à 13 ateliers coconstruits avec les agences du réseau et avec l’équipe

de la FNAU qui se tiendront sur 13 thématiques différentes dans divers lieux du

territoire. Après le traditionnel Bureau de la FNAU s’ouvrira la soirée de Gala au

Moho, à partir de 19h30.

La plénière de clôture se tiendra le vendredi 9 octobre au centre des Congrès de

Caen, entre 9h30 et 12h30 pour tirer les enseignements de la Rencontre et définir des

pistes d’actions pour l’avenir.

Date limite d’inscription le 21 septembre 2026 .

Centre des congrès caen 13 Avenue Albert Sorel Caen 14000 Calvados Normandie

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English : 47ème rencontre nationale des agences d’urbanisme

The 47th National Conference of Urban Planning Agencies will be held in Caen from 7 to 9 October 2026, organised by the FNAU and Aucame, centred on the theme ‘Beneath the land, living soils’. This event brings together elected representatives, urban planners and researchers to rethink urban plann…

L’événement 47ème rencontre nationale des agences d’urbanisme Caen a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Caen la Mer