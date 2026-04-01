47ème Salon Artistique International Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay
47ème Salon Artistique International Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay jeudi 13 août 2026.
Le Puy-en-Velay
47ème Salon Artistique International
Centre Pierre Cardinal 9 rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-27 18:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Le 47ᵉ Salon International Artistique du Centre Pierre Cardinal au Puy-en-Velay rassemble des œuvres de peinture, aquarelle, pastel, dessin, gravure, sculpture et photographie. Une édition riche et variée, promesse d’un regard neuf sur les arts visuels.
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Centre Pierre Cardinal 9 rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 24 98 capahauteloire@gmail.com
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English :
The 47? Salon International Artistique du Centre Pierre Cardinal in Le Puy-en-Velay brings together works in painting, watercolor, pastel, drawing, engraving, sculpture and photography. A rich and varied edition, promising a fresh look at the visual arts.
L’événement 47ème Salon Artistique International Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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