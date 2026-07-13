4e de Brahms Théâtre Ledoux Besançon

Informations pratiques

Besançon

4e de Brahms

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon Doubs

Tarif : 13 – 13 – 54 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Symphonie n°4 op.98

L’Orchestre de Stuttgart revient à Besançon cette fois sous la baguette du chef français Rémy Ballot, dans un magnifique programme dédié à deux grandes pages romantiques. À l’âge de 25 ans, Richard Strauss met en musique dans Mort et transfiguration la dernière heure d’un artiste, entre souvenirs, souffrances, espérance et apaisement. L’ultime symphonie de Brahms brille d’une intense poésie, déployant une énergie turbulente et tragique ; ses premiers auditeurs lui réservèrent un accueil enthousiaste. En ouverture, Lumen de Régis Campo utilise des harmonies étonnantes, brillantes et kaléidoscopiques, commençant et finissant de façon luminescente.

Avec le soutien de la Fondation Françoise Kahn-Hamm .

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 4e de Brahms

L’événement 4e de Brahms Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)