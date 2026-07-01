4ème édition de la Fête du Miel !, La Verrerie d’Alès – Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Informations pratiques

4ème édition de la Fête du Miel ! Dimanche 20 septembre, 10h00 La Verrerie d’Alès – Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Un événement grand public et gratuit !

Organisée par le Groupement Qualité des Miels d’Occitanie, dans l’enceinte du Pôle scientifique et culturel de Rochebelle, la Fête du miel et des produits de la ruche invite petits et grands à découvrir l’univers fascinant des abeilles.

Au programme : un grand marché de producteurs locaux de miel, d’agriculteurs et d’artisans rigoureusement sélectionnés, ainsi que de nombreuses animations gratuites pour tous : initiation à la dégustation, extraction de miel, conférences, ateliers pour enfants…

Une belle occasion de rencontrer des apiculteurs professionnels locaux, de mieux comprendre le parcours du miel, de la fleur à la cuillère, et de découvrir le miel des Cévennes IGP.

Restauration possible sur place.

Programme complet à venir.

Plus d’infos sur :www.igp-mieldescevennes.com

La Verrerie d’Alès – Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 Rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès, France Alès 30100 Gard Occitanie +33466564230 http://www.laverreriedales.fr [{« link »: « http://www.igp-mieldescevennes.com »}] Implantée depuis 2004 dans un ancien four à verre et à cristal bâti en 1788 puis transformée dès les années 1900 en ateliers mécaniques, ateliers de réparation, hangars, logements ouvriers et forges, La Verrerie d’Alès est l’une des 14 structures de France détentrices du label Pôle National Cirque. Dédiée principalement au soutien à la création de spectacles de cirque contemporain, la Verrerie d’Alès accueille chaque année une trentaine de compagnies et offre au public de nombreuses occasions de découvrir l’univers du cirque contemporain et le cirque en fabrication à travers des sorties de résidences, des actions culturelles avec des partenaires locaux.

Parallèlement, elle organise aussi 2 festivals de cirque annuels. À l’été, inCIRCus, festival de cirque en espace public au cœur du quartier Rochebelle d’Alès et à l’automne, Temps de Cirques, festival déployé sur 1 mois et sur 4 départements de la région Occitanie en lien avec de nombreux partenaires culturels.

Un évènement grand public, GRATUIT !

©DR