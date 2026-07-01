Concert « Le meilleur des comédies musicales », Jardins du Bosquet, Alès

Informations pratiques

Concert « Le meilleur des comédies musicales » Mardi 4 août, 21h00 Jardins du Bosquet Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T21:00:00+02:00 – 2026-08-04T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-04T21:00:00+02:00 – 2026-08-04T22:30:00+02:00

Cette soirée sera aussi l’occasion de profiter de la présence exceptionnelle de Fabienne Thibeault pour les 50 ans de STARMANIA.

Jardins du Bosquet 1 rue dHombres Firmas, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Les 14 musiciens de l’orchestre de Richard Gardet joueront les tubes des comédies musicales.