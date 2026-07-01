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Concert « Le meilleur des comédies musicales », Jardins du Bosquet, Alès

mardi 4 août 2026 · Jardins du Bosquet · Alès

Concert « Le meilleur des comédies musicales », Jardins du Bosquet, Alès

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Lieu
Jardins du Bosquet
Adresse
1 rue dHombres Firmas, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Concert « Le meilleur des comédies musicales » Mardi 4 août, 21h00 Jardins du Bosquet Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T21:00:00+02:00 – 2026-08-04T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-04T21:00:00+02:00 – 2026-08-04T22:30:00+02:00

Cette soirée sera aussi l’occasion de profiter de la présence exceptionnelle de Fabienne Thibeault pour les 50 ans de STARMANIA.

Jardins du Bosquet 1 rue dHombres Firmas, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Les 14 musiciens de l’orchestre de Richard Gardet joueront les tubes des comédies musicales.

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