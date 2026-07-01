Les jeudis de la jeunesse, Berges du Gardon, Alès

Informations pratiques

Les jeudis de la jeunesse Jeudi 6 août, 18h00 Berges du Gardon Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T18:00:00+02:00 – 2026-08-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-06T18:00:00+02:00 – 2026-08-06T21:00:00+02:00

Les jeudis de la jeunesse auront lieu sur les berges du Gardon à côté du Pont Vieux.

Berges du Gardon 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Animations pour enfants avec bassin aquatique, toboggan gonflable, atelier maquillage, ventre-glisse de 14 mètres et jeux en bois. La soirée sera dynamisée par un DJ.