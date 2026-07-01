AGENDA · Alès
Les jeudis de la jeunesse, Berges du Gardon, Alès
jeudi 6 août 2026 · Berges du Gardon · Alès
Informations pratiques
Les jeudis de la jeunesse Jeudi 6 août, 18h00 Berges du Gardon Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T18:00:00+02:00 – 2026-08-06T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-06T18:00:00+02:00 – 2026-08-06T21:00:00+02:00
Les jeudis de la jeunesse auront lieu sur les berges du Gardon à côté du Pont Vieux.
Berges du Gardon 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Animations pour enfants avec bassin aquatique, toboggan gonflable, atelier maquillage, ventre-glisse de 14 mètres et jeux en bois. La soirée sera dynamisée par un DJ.
À voir aussi à Alès (Gard)
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