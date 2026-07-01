Concert « Tostaki », Cour du Fort Vauban, Alès
vendredi 7 août 2026 · Cour du Fort Vauban · Alès
Informations pratiques
Concert « Tostaki » Vendredi 7 août, 20h30 Cour du Fort Vauban Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-07T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-07T22:00:00+02:00
La Tostaki Compagnie célèbre un jazz manouche festif, élégant et brûlant, capable de faire vibrer tous les publics.
Née de l’esprit des jam sessions, elle perpétue la liberté du swing et les improvisations enflammées pour créer une ambiance vibrante et chaleureuse.
Attention ! Événement limité à 500 places.
En cas de risque d’intempéries ou de canicule le concert se jouera à l’Espace Alès-Cazot.
©Tostaki
Cour du Fort Vauban Boulevard Vauban, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
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