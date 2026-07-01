AGENDA · Alès
Demi-finale de Miss Languedoc, Place de l’Hôtel de Ville d’Alès, Alès
lundi 3 août 2026 · Place de l’Hôtel de Ville d'Alès · Alès
Informations pratiques
Demi-finale de Miss Languedoc Lundi 3 août, 21h00 Place de l’Hôtel de Ville d’Alès Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-03T21:00:00+02:00 – 2026-08-03T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-03T21:00:00+02:00 – 2026-08-03T23:00:00+02:00
En présence de Laëtitia Bruno, Miss Alès 2026.
Place de l’Hôtel de Ville d’Alès Place de l’Hôtel de Ville, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Un évènement de charme et d’élégance en perspective ! Qui succédera à Lou Lambert, Miss Languedoc 2025 ?
À voir aussi à Alès (Gard)
- Loto, Club de L’Âge d’Or, Alès 3 juillet 2026
- Escapade au cœur du Pays Basque, Centre-ville d’Alès, Alès 4 juillet 2026
- Stage “théâtre et chant”, Espace André Chamson, Alès 6 juillet 2026
- Petit train touristique, Point d’information touristique, Alès 6 juillet 2026
- La figue, une espèce fruitière généreuse et attachante, Les Terrasses du Bosquet, Alès 7 juillet 2026