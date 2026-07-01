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Demi-finale de Miss Languedoc, Place de l’Hôtel de Ville d’Alès, Alès

lundi 3 août 2026 · Place de l’Hôtel de Ville d'Alès · Alès

Demi-finale de Miss Languedoc, Place de l’Hôtel de Ville d’Alès, Alès

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Lieu
Place de l’Hôtel de Ville d'Alès
Adresse
Place de l’Hôtel de Ville, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Demi-finale de Miss Languedoc Lundi 3 août, 21h00 Place de l’Hôtel de Ville d’Alès Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-03T21:00:00+02:00 – 2026-08-03T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-03T21:00:00+02:00 – 2026-08-03T23:00:00+02:00

En présence de Laëtitia Bruno, Miss Alès 2026.

Place de l’Hôtel de Ville d’Alès Place de l’Hôtel de Ville, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Un évènement de charme et d’élégance en perspective ! Qui succédera à Lou Lambert, Miss Languedoc 2025 ?

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