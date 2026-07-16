Visite à la lampe de mine et observation du ciel étoilé avec l’Étoile cévenole, Mine Témoin d’Alès, Alès

Informations pratiques

Visite à la lampe de mine et observation du ciel étoilé avec l’Étoile cévenole Vendredi 7 août, 20h30 Mine Témoin d’Alès Gard

adulte 14€ / 13 à 17 ans 9,50€ / 6 à 12 ans 8,50€ / Gratuit moins de 6 ans. Pass adulte : 15 € (soirées Maison du Mineur (mardi) + Mine Témoin (mercredi ou vendredi)). Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-08T00:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-08T00:00:00+02:00

Visite intimiste des galeries à la lampe de mine, pour une immersion au cœur de l’univers souterrain. À la lumière des lampes, explorez les galeries dans une atmosphère de silence et d’ombres, et découvrez les récits du travail des mineurs d’autrefois. À partir de 19h30.

Les visites à la lampe de 20h30 et 21h se poursuivront par une observation du ciel étoilé aux côtés de l’association L’Étoile cévenole, pour une découverte des constellations et de la beauté du ciel nocturne. Une expérience complète, entre patrimoine minier et contemplation astronomique, alliant mémoire, découverte et émerveillement.

Sur réservation.

Tarif : adulte 14€ / 13 à 17 ans 9,50€ / 6 à 12 ans 8,50€ / Gratuit moins de 6 ans. Pass adulte : 15 € (soirées Maison du Mineur (mardi) + Mine Témoin (mercredi ou vendredi))

Mine Témoin d’Alès Chemin de la Cité Sainte Marie, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 30 45 15 https://www.mine-temoin.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0466304515 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mine-temoin.fr »}]

Visite des galeries à la lampe, immersion dans le monde des mineurs, puis observation du ciel étoilé avec l’association L’Étoile cévenole. Une soirée entre terre et ciel.