4ème édition de la Fête du Miel !, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Informations pratiques

4ème édition de la Fête du Miel ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Un évènement grand public, GRATUIT !

Organisé par le Groupement Qualité des Miels d’Occitanie, dans l’enceinte du Pôle scientifique et culturel de Rochebelle.

Un événement authentique !

La fête du miel et des produits de la ruche, c’est d’abord un grand marché de producteurs locaux de miel, d’agriculteurs et d’artisans rigoureusement sélectionnés.

Un événement familial, pour petits et grands, pour tout savoir sur le miel de la fleur à la cuillère.

Venez profiter de nombreuses animations gratuites pour tous : initiation à la dégustation, extraction de miel, conférences, animations enfants… Restauration possible sur place !

Une occasion unique de rencontrer les apiculteurs professionnels locaux et de découvrir le miel des Cévennes IGP !

Programme complet à venir.

Plus d’infos sur : www.igp-mieldescevennes.com

Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« link »: « http://www.igp-mieldescevennes.com »}]

Un évènement grand public, GRATUIT ! miel fête