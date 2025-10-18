4ème Festival Moov’O’Der

Station nautique et tout autour du Lac du Der Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Tout public

Initiation, découverte, démonstration des sports nautiques, sports de glisse et autres sports.

Concerts

Spectacle pyrotechnique

Color Run

Animations .

Station nautique et tout autour du Lac du Der Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80 moovoder@lacduder.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 4ème Festival Moov’O’Der Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne