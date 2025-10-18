4ème Festival Moov’O’Der Giffaumont-Champaubert
4ème Festival Moov’O’Der Giffaumont-Champaubert samedi 30 mai 2026.
4ème Festival Moov’O’Der
Station nautique et tout autour du Lac du Der Giffaumont-Champaubert Marne
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Tout public
Initiation, découverte, démonstration des sports nautiques, sports de glisse et autres sports.
Concerts
Spectacle pyrotechnique
Color Run
Animations .
Station nautique et tout autour du Lac du Der Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80 moovoder@lacduder.com
