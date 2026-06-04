4ème montée du Lot Saint Cirq Classic Saint-Cirq-Lapopie
4ème montée du Lot Saint Cirq Classic Saint-Cirq-Lapopie samedi 29 août 2026.
Saint-Cirq-Lapopie
4ème montée du Lot Saint Cirq Classic
Porte Roques Saint-Cirq-Lapopie Lot
Tarif : 121 – 121 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
La Saint Cirq Classic est un rassemblement automobile dédié aux voitures anciennes et de prestige, organisé à Saint-Cirq-Lapopie
La Saint Cirq Classic est un rassemblement automobile dédié aux voitures anciennes et de prestige, organisé à Saint-Cirq-Lapopie. L’événement propose des balades sur routes fermées, dans un esprit convivial et non chronométré, au cœur des paysages du Lot.
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Porte Roques Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 6 34 60 02 76 saintcirqclassic@gmail.com
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English :
The Saint Cirq Classic is an automobile gathering dedicated to vintage and prestige cars, organized in Saint-Cirq-Lapopie
L’événement 4ème montée du Lot Saint Cirq Classic Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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