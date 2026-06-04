Saint-Cirq-Lapopie

4ème montée du Lot Saint Cirq Classic

Porte Roques Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : 121 – 121 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

La Saint Cirq Classic est un rassemblement automobile dédié aux voitures anciennes et de prestige, organisé à Saint-Cirq-Lapopie

La Saint Cirq Classic est un rassemblement automobile dédié aux voitures anciennes et de prestige, organisé à Saint-Cirq-Lapopie. L’événement propose des balades sur routes fermées, dans un esprit convivial et non chronométré, au cœur des paysages du Lot.

.

Porte Roques Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 6 34 60 02 76 saintcirqclassic@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Saint Cirq Classic is an automobile gathering dedicated to vintage and prestige cars, organized in Saint-Cirq-Lapopie

L’événement 4ème montée du Lot Saint Cirq Classic Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot