4ème Séminaire Normand des Infirmiers en Pratique Avancée Pôle de Formation et de Recherche en Santé Caen
4ème Séminaire Normand des Infirmiers en Pratique Avancée Pôle de Formation et de Recherche en Santé Caen vendredi 12 juin 2026.
4ème Séminaire Normand des Infirmiers en Pratique Avancée
Pôle de Formation et de Recherche en Santé 2 Rue des Rochambelles Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 08:30:00
fin : 2026-06-12 17:00:00
Date(s) :
2026-06-12
4ème Séminaire Normand des Infirmiers en Pratique Avancée
La Collégiale des Infirmiers en Pratique Avancée du CHU Caen Normandie organise le 4ème Séminaire Normandie des Infirmiers en Pratique Avancée. Il s’agit d’une journée dédiée aux enjeux majeurs de la pratique avancée, autour de trois thématiques clés les vulnérabilités, la prévention et l’innovation. Ce séminaire sera un temps fort d’échanges, de réflexions et de partages d’expériences entre professionnels engagés dans l’évolution des parcours de soins et de la qualité. Il est ouvert à tout professionnel de santé s’intéressant à la pratique avancée infirmière. .
Pôle de Formation et de Recherche en Santé 2 Rue des Rochambelles Caen 14032 Calvados Normandie +33 2 31 06 31 06
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English : 4ème Séminaire Normand des Infirmiers en Pratique Avancée
4th Normandy Seminar for Advanced Practice Nurses
L’événement 4ème Séminaire Normand des Infirmiers en Pratique Avancée Caen a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Caen la Mer
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