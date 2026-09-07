50 ans de glisse à la patinoire François-Le Comte : découvrez la patinoire grâce à des panneaux d’interprétation, Patinoire François-le-Comte, Évry

Informations pratiques

50 ans de glisse à la patinoire François-Le Comte : découvrez la patinoire grâce à des panneaux d’interprétation 18 – 20 septembre Patinoire François-le-Comte Essonne

Accessible avec une entrée payante pour la patinoire : Entrée : 5.30€ / tarif réduit : 4.10€. Gratuit moins de 4 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des 50 ans de la patinoire François-Le Comte, apprenez en plus sur l’histoire de la patinoire. Labélisée Architecture Contemporaine Remarquable (ACR) en 2020, elle est un lieu incontourable de la ville d’Evry-Courcouronnes.

Au détour de quelques tours de piste, venez découvrir les panneaux d’interprétation pour percer l’histoire de la patinoire.

Patinoire François-le-Comte 6, allée de l’Agora 91000 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France

Exposition avec des panneaux d’interprétation « 50 ans de glisse à la patinoire François-Le Comte »

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