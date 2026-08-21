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Visite guidée de la station d’épuration d’Evry-Courcouronnes, Station d’épuration d’Evry-Courcouronnes, Évry

samedi 19 septembre 2026 · Station d'épuration d'Evry-Courcouronnes · Évry

Visite guidée de la station d’épuration d’Evry-Courcouronnes, Station d’épuration d’Evry-Courcouronnes, Évry

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Station d'épuration d'Evry-Courcouronnes
Adresse
3, rue des Paveurs 91000 Evry-Courcouronnes
Ville
91000 Évry
Département
Essonne

Visite guidée de la station d’épuration d’Evry-Courcouronnes Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Station d’épuration d’Evry-Courcouronnes Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Régie Eau Grand Paris Sud vous a concocté un programme d’animations variés : visites d’une usine de production d’eau potable, d’une station d’épuration, d’un bassin de régulation des eaux pluviales, animation autour d’une zone humide, découverte des métiers de l’eau et de l’assainissement.

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A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Régie Eau Grand Paris Sud vous a concocté un programme d’animations variés : visites d’une usine de production d’eau potable, d’une station de…

© Grand Paris Sud

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