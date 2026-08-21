Visite guidée de la station d’épuration d’Evry-Courcouronnes, Station d’épuration d’Evry-Courcouronnes, Évry

Informations pratiques

Visite guidée de la station d’épuration d’Evry-Courcouronnes Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Station d’épuration d’Evry-Courcouronnes Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Régie Eau Grand Paris Sud vous a concocté un programme d’animations variés : visites d’une usine de production d’eau potable, d’une station d’épuration, d’un bassin de régulation des eaux pluviales, animation autour d’une zone humide, découverte des métiers de l’eau et de l’assainissement.

Station d’épuration d’Evry-Courcouronnes 3, rue des Paveurs 91000 Evry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 91 60 30 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 12 19 22 72 »}]

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