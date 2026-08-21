Visite guidée de la centrale de géothermie du réseau de chaleur urbain, Chaufferie et station de géothermie, Évry

Informations pratiques

Visite guidée de la centrale de géothermie du réseau de chaleur urbain Samedi 19 septembre, 09h00, 11h00, 14h00, 16h00 Chaufferie et station de géothermie Essonne

A partir de 7 ans, les mineurs doivent être accompagnés d’au moins un adulte. Accès aux locaux difficile pour les personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

La centrale de géothermie qui alimente l’ensemble du réseau de chaleur d’Evry-Courcouronnes vous ouvre ses portes. Ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur cette énergie renouvelable et sur le fonctionnement d’un réseau de chaleur urbain dans sa globalité.

Chaufferie et station de géothermie Avenue de la Liberté 91000 Évry Évry 91000 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « aurelien.david@dalkia.fr »}]

La centrale de géothermie qui alimente l’ensemble du réseau de chaleur d’Evry-Courcouronnes vous ouvre ses portes. Ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur cette énergie renouvelable et sur le d’un…

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