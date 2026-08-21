Découverte des régies de l’eau et de l’assainissement, Régies Eau et Assainissement, Évry
samedi 19 septembre 2026 · Régies Eau et Assainissement · Évry
Informations pratiques
Découverte des régies de l’eau et de l’assainissement Samedi 19 septembre, 09h00, 13h30 Régies Eau et Assainissement Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les régies de l’eau et de l’assainnisement et les métiers des personnes qui y oeuvrent.
Pour plus d’informations : 06 11 91 60 30 ou 06 12 19 22 72
Régies Eau et Assainissement 24, rue Bois Sauvage 91130 Ris-Orangis Évry 91000 Essonne Île-de-France
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les régies de l’eau et de l’assainnisement et les métiers des personnes qui y oeuvrent.
© Grand Paris Sud
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