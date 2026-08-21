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Découverte des régies de l’eau et de l’assainissement, Régies Eau et Assainissement, Évry

samedi 19 septembre 2026 · Régies Eau et Assainissement · Évry

Découverte des régies de l’eau et de l’assainissement, Régies Eau et Assainissement, Évry

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Régies Eau et Assainissement
Adresse
24, rue Bois Sauvage 91130 Ris-Orangis
Ville
91000 Évry
Département
Essonne

Découverte des régies de l’eau et de l’assainissement Samedi 19 septembre, 09h00, 13h30 Régies Eau et Assainissement Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les régies de l’eau et de l’assainnisement et les métiers des personnes qui y oeuvrent.
Pour plus d’informations : 06 11 91 60 30 ou 06 12 19 22 72

Régies Eau et Assainissement 24, rue Bois Sauvage 91130 Ris-Orangis Évry 91000 Essonne Île-de-France
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les régies de l’eau et de l’assainnisement et les métiers des personnes qui y oeuvrent.

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