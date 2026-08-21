Découverte des régies de l’eau et de l’assainissement, Régies Eau et Assainissement, Évry

Informations pratiques

Découverte des régies de l’eau et de l’assainissement Samedi 19 septembre, 09h00, 13h30 Régies Eau et Assainissement Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les régies de l’eau et de l’assainnisement et les métiers des personnes qui y oeuvrent.

Pour plus d’informations : 06 11 91 60 30 ou 06 12 19 22 72

Régies Eau et Assainissement 24, rue Bois Sauvage 91130 Ris-Orangis Évry 91000 Essonne Île-de-France

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les régies de l’eau et de l’assainnisement et les métiers des personnes qui y oeuvrent.

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