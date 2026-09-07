L’art en marche : une pause déjeuner au cœur de la création contemporaine, Bibliothèque universitaire d’Évry Paris – Saclay, Évry

Informations pratiques

L’art en marche : une pause déjeuner au cœur de la création contemporaine Vendredi 18 septembre, 11h45 Bibliothèque universitaire d’Évry Paris – Saclay Essonne

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:45:00+02:00 – 2026-09-18T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T11:45:00+02:00 – 2026-09-18T13:30:00+02:00

Et si vous profitiez de votre pause déjeuner pour découvrir les trésors artistiques cachés du campus ?

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Université Évry Paris-Saclay vous invite à une balade culturelle inédite à travers ses bâtiments et espaces de vie. Guidés par Julie Sicault Maillé, commissaire d’exposition (SIANA) et enseignante à l’université en art numérique, partez à la rencontre d’œuvres remarquables du Fonds départemental d’art contemporain (FDAC) de l’Essonne et du dispositif du « 1 % artistique ».

Au fil de cette promenade, vous découvrirez l’univers singulier de plusieurs artistes contemporains majeurs :

• Delphine Coindet, figure incontournable de la sculpture contemporaine, avec les œuvres Sans titre et Campement ;

• Richard Orlinski, l’un des artistes français les plus exposés dans le monde, à travers son spectaculaire Ours bleu sams ;

• Gloria Friedmann, dont l’œuvre Garden Party interroge avec poésie les relations entre l’humain et la nature ;

• Les grandes tapisseries monumentales inspirées des peintres des années 1970 Jean-Michel Despierre, Michel Seuphor, Alfred Manessier Singier et Raoul Ubac ;

Une tapisserie exceptionnelle réalisée d’après une œuvre de Marek Halter, artiste, écrivain et défenseur du dialogue entre les cultures.

Cette visite sera l’occasion de découvrir l’histoire de ces œuvres, les démarches artistiques qui les sous-tendent et la manière dont l’art enrichit le cadre de vie universitaire. Un regard nouveau sur des lieux que nous fréquentons chaque jour.

Bibliothèque universitaire d’Évry Paris – Saclay 2 rue André-Lalande 91000 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@univ-evry.fr »}]

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