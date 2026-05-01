50 ans JSP Vendôme Vendôme
50 ans JSP Vendôme Vendôme samedi 16 mai 2026.
Vendôme
50 ans JSP Vendôme
Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Venez célébrer cet anniversaire festif et immersif au cœur de l’univers des pompiers !
50 ans JSP Vendôme. Anniversaire célébré avec des manœuvres, des ateliers autour du métier de pompier, un stand JSP, des engins du musée, un stand UDSP, vente de goodies et articles sapeurs-pompiers, restauration sur place et soirée DJ à partir de 20h. .
Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 67 48 00 jspvendome@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and celebrate this festive, immersive anniversary at the heart of the firefighting world!
L’événement 50 ans JSP Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-05-08 par OT de Vendome Territoires Vendomois
À voir aussi à Vendome (Loir-et-Cher)
- L’Hectare « Lubiana » à Vendôme, Le Minotaure / Théâtre, Vendôme 12 mai 2026
- Concert Moufle du temps à Vendôme, Loup perché, Vendôme 22 mai 2026
- Exposition « Célébration des 400ans de la Marine Nationale » à Vendôme, MédiathèqueMédiathèque, Vendôme 22 mai 2026
- Lecture sur place du livre De la biodiversité comme un humanisme à Vendôme, Loup perché, Vendôme 23 mai 2026
- Goûter lecture à Vendôme, MédiathèqueMédiathèque, Vendôme 23 mai 2026