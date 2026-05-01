Vendôme

50 ans JSP Vendôme

Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Venez célébrer cet anniversaire festif et immersif au cœur de l’univers des pompiers !

50 ans JSP Vendôme. Anniversaire célébré avec des manœuvres, des ateliers autour du métier de pompier, un stand JSP, des engins du musée, un stand UDSP, vente de goodies et articles sapeurs-pompiers, restauration sur place et soirée DJ à partir de 20h. .

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 67 48 00 jspvendome@hotmail.com

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English :

Come and celebrate this festive, immersive anniversary at the heart of the firefighting world!

L’événement 50 ans JSP Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-05-08 par OT de Vendome Territoires Vendomois