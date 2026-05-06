L’Hectare « Lubiana » à Vendôme Mardi 12 mai, 00h00 Le Minotaure / Théâtre Loir-et-Cher

20,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T00:00:00+02:00 – 2026-05-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-12T00:00:00+02:00 – 2026-05-12T23:59:00+02:00

Belgo – Camerounaise, Lubiana fait son grand retour sur scène avec Terre Rouge. L’Hectare « Lubiana » à Vendôme. Ce nouvel album est intimement lié à une reconnexion à ses racines africaines : « Il y a quelque chose de plus ancré dans la terre », confie-telle. « Je me dirige vers cela, vers quelque chose de presque sacré. Mon grand-père me dit souvent : » Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient « . C’est tout un cheminement que j’accomplis depuis plusieurs années maintenant. » Cette artiste talentueuse, à la croisée de la soul, du jazz et de la musique africaine, captive par sa voix envoûtante et sa maîtrise exceptionnelle de la kora, un instrument traditionnel qu’elle joue avec une rare élégance. Sa musique, à la fois intime et universelle, nous transporte dans un voyage empreint de douceur et d’émotion. Tout public.

Le Minotaure / Théâtre 8 Rue César de Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 00 »}]

Belgo – Camerounaise, Lubiana fait son grand retour sur scène avec Terre Rouge. L’Hectare « Lubiana » à Vendôme. Ce nouvel album est intimement lié à une reconnexion à ses racines africaines : « Il y a Festivals concerts et spectacles