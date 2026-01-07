La formation de 50 heures offre une approche très complète du Yin Yoga. Elle comprend un programme complet avec toutes les ressources, les outils et le contenu nécessaires pour devenir un professeur ou un praticien certifié de Yin Yoga.

Tout au long de cette formation, vous étudierez la théorie du Yin Yoga et apprendrez des moyens pratiques de l’incorporer dans vos cours.

Vous apprendrez l’anatomie du corps appliquée au Yin Yoga, les Yin Asana, le Pranayama et les principes fondamentaux de la méditation, ainsi que les bases du corps énergétique et comment appliquer ces connaissances dans votre vie quotidienne.

À la fin de ce cours, vous aurez acquis une solide compréhension du Yin Yoga et serez en mesure de guider en toute confiance d’autres personnes dans le développement de leur propre pratique et de leurs enseignements du Yin Yoga d’une manière sûre et engageante.

Formation complète de 50h pour devenir prof de Yin Yoga.

Du lundi 26 octobre 2026 au samedi 31 octobre 2026 :

payant Public adultes.

début : 2026-10-26T01:00:00+01:00

fin : 2026-11-01T00:59:59+01:00

Yoga Vision 66 rue de la fontaine au roi 75011 66 rue de la fontaine au roiParis

https://www.yoga-vision.org/post/50h-formation-yin-yoga-et-marmas +33666559838 contact@yoga-vision.org



