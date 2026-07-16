53e RENCONTRE CINÉMATOGRAPHIQUE, Centre culturel René Char, Digne-les-Bains
lundi 8 mars 2027 · Centre culturel René Char · Digne-les-Bains
Informations pratiques
53e RENCONTRE CINÉMATOGRAPHIQUE 8 – 16 mars 2027 Centre culturel René Char Alpes-de-Haute-Provence
Tarifs de 7 à 3,5 €. Pass festival 20 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-08T10:00:00+01:00 – 2027-03-08T22:30:00+01:00
Fin : 2027-03-16T10:00:00+01:00 – 2027-03-16T22:30:00+01:00
Le festival de printemps mettra l’accent, comme toujours, sur la création et les nouveaux talents. Quel regard le cinéma d’aujourd’hui nous livre-t-il sur le monde ? Les cinéastes, réalisateurs, comédiens invités nous guideront par leurs réflexions, positions, à savourer ce 7e art.
Le concours international de courts-métrages a pour but de soutenir les nouveaux talents, mettre leur travail en lumière. Les jeunes cinéastes sélectionnés seront au rendez-vous des cinéphiles. Les jurys (professionnels du cinéma, jeunes spectateurs, cinéphiles, ainsi que le public) auront à cœur de récompenser l’œuvre qui les aura séduits.
Ce festival offrira un aperçu de la vitalité du cinéma en présentant les œuvres des cinéastes d’aujourd’hui… et de demain.
CONCOURS INTERNATIONAL DE COURTS-MÉTRAGES
Mardi 9 mars
Notre concours international de courts-métrages fêtera son 40e anniversaire.
Seul volet compétitif de la manifestation, le concours de courts-métrages est ouvert aux premiers films de fiction. Chaque année ce moment de la Rencontre s’affirme comme un espace de découverte d’une grande diversité, tant dans les modes de production que dans le cursus de leurs auteurs.
À partir de 18h15 : projection des courts-métrages en compétition. Entrée libre.
Cinq prix sont décernés : Ville de Digne-les-Bains, Cinéphiles, SPIP 04/05, Jeunes spectateurs, Public.
www.rencontrescinedigne.com
Centre culturel René Char 45, Avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 30 87 10 http://www.centreculturelrenechar.fr https://www.facebook.com/ccrc.digne [{« type »: « link », « value »: « http://www.rencontrescinedigne.com »}] [{« link »: « http://www.rencontrescinedigne.com »}]
Le festival de printemps mettra l’accent, comme toujours, sur la création et les nouveaux talents. Quel regard le cinéma d’aujourd’hui nous livre-t-il sur le monde ?
En piste! Emilie de Monsabert
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