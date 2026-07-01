54ème Bourse de modélisme ferroviaire du musée, Musée du chemin de fer, Nîmes

Informations pratiques

54ème Bourse de modélisme ferroviaire du musée Dimanche 20 septembre, 09h00 Musée du chemin de fer Gard

Tarif d’entrée : 6€/personne. Gratuit pour les – de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’équipe du musée vous accueille et vous guide à travers le musée du Chemin de fer, exceptionnellement ouvert en visite libre à l’occasion de sa 54e bourse de modélisme ferroviaire.

Rencontrez les nombreux exposants installés près des locomotives électriques du musée. Ils proposeront à la vente des trains et objets miniatures, des livres et divers objets ferroviaires.

Musée du chemin de fer 97 rue Pierre Semard, 30000 Nîmes Nîmes 30972 Richelieu Gard Occitanie 04 66 36 02 51 http://www.aaatv30.fr Ouvert en 1988 par l’association L’Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur SNCF, ce musée offre une occasion unique de découvrir le monde ferroviaire d’avant l’ère de la traction électrique. Vous pourrez admirer des locomotives à vapeur, des bielles et des modèles réduits exposés avec passion.

L’équipe du musée vous accueille et vous guide à travers le musée du Chemin de fer, exceptionnellement ouvert en visite libre à l’occasion de sa 54e bourse de modélisme ferroviaire.