56ème Raid pédestre Le Puy Firminy Le Puy-en-Velay

56ème Raid pédestre Le Puy Firminy
Participez au 56ᵉ Raid pédestre Le Puy/Firminy 69 km entre ville et nature. Version rando Beaux/Firminy de 39 km. Départ nocturne du stade Lafayette au Puy-en-Velay. Un défi sportif et convivial.
Stade Lafayette Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 56 13 32 clcs.firminy@orange.fr
English :
Take part in the 56? Raid pédestre Le Puy/Firminy: 69 km between town and nature. 39 km Beaux/Firminy version. Night-time departure from Lafayette stadium in Le Puy-en-Velay. A sporting and friendly challenge.
