56ème Raid pédestre Le Puy Firminy

Stade Lafayette Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-11-22

fin : 2026-11-22

Participez au 56ᵉ Raid pédestre Le Puy/Firminy 69 km entre ville et nature. Version rando Beaux/Firminy de 39 km. Départ nocturne du stade Lafayette au Puy-en-Velay. Un défi sportif et convivial.

Stade Lafayette Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 56 13 32 clcs.firminy@orange.fr

English :

Take part in the 56? Raid pédestre Le Puy/Firminy: 69 km between town and nature. 39 km Beaux/Firminy version. Night-time departure from Lafayette stadium in Le Puy-en-Velay. A sporting and friendly challenge.

L’événement 56ème Raid pédestre Le Puy Firminy Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay