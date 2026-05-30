5e édition du Théâtre de Verdure Pré Catelan et jardin Shakespeare PARIS
samedi 30 mai 2026 · Pré Catelan et jardin Shakespeare · PARIS
Informations pratiques
Pendant tout l’été, venez découvrir ou redécouvrir un lieu unique à Paris et en Île-de-France : : le Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare.
Au cœur du Bois de Boulogne, dans un écrin végétal qui allie art et nature, venez à la rencontre d’un théâtre en plein air ouvert à toutes et à tous, mêlant théâtre, musique, danse, lectures, soirées, transmission, rencontres…
Une saison artististique éco-responsable, joyeuse et conviviale, pour les petits comme pour les grands dans un lieu magique et enchanteur.
Découvrez toute la programmation
Théâtre, musique, danse, troupe d’été, lectures et rencontres du 30 mai au 27 septembre au Théâtre de Verdure !
Du samedi 30 mai 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
payant
15€ – Tarif Concerts et Spectacles
10€ – Tarifs réduits (moins de 25 ans, RSA, demandeurs d’emploi, étudiants)
10€ – Spectacles jeunes publics (pour les enfants et les parents)
30€ – Carte Théâtre de Verdure – trois spectacles au choix
20€- Tarifs réduits partenaires (moins de 25 ans, RSA, demandeurs d’emploi, étudiants)
Les lectures et les Irruptionnantes sont gratuites (sauf la Fête du Jardin Shakespeare).
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-28T01:59:59+02:00
Date(s) :
Pré Catelan et jardin Shakespeare route de Suresnes 75016 PARIS
https://letheatredeverdure.com/le-festival/ theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure
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