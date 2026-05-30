5e édition du Théâtre de Verdure Pré Catelan et jardin Shakespeare PARIS

Informations pratiques

Pendant tout l’été, venez découvrir ou redécouvrir un lieu unique à Paris et en Île-de-France : : le Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare.

Au cœur du Bois de Boulogne, dans un écrin végétal qui allie art et nature, venez à la rencontre d’un théâtre en plein air ouvert à toutes et à tous, mêlant théâtre, musique, danse, lectures, soirées, transmission, rencontres…

Une saison artististique éco-responsable, joyeuse et conviviale, pour les petits comme pour les grands dans un lieu magique et enchanteur.

Découvrez toute la programmation

Théâtre, musique, danse, troupe d’été, lectures et rencontres du 30 mai au 27 septembre au Théâtre de Verdure !

Du samedi 30 mai 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

payant

15€ – Tarif Concerts et Spectacles

10€ – Tarifs réduits (moins de 25 ans, RSA, demandeurs d’emploi, étudiants)

10€ – Spectacles jeunes publics (pour les enfants et les parents)

30€ – Carte Théâtre de Verdure – trois spectacles au choix

20€- Tarifs réduits partenaires (moins de 25 ans, RSA, demandeurs d’emploi, étudiants)

Les lectures et les Irruptionnantes sont gratuites (sauf la Fête du Jardin Shakespeare).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Pré Catelan et jardin Shakespeare route de Suresnes 75016 PARIS

https://letheatredeverdure.com/le-festival/ theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure



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