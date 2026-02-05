5ème Edition du Printemps des Dirigeantes et Dirigeants de l’ESS, Hotel de Ville, Bordeaux

5ème Edition du Printemps des Dirigeantes et Dirigeants de l’ESS Mardi 5 mai, 10h00, 14h00 Hotel de Ville Gironde

Entrée libre sur inscription (lien d’inscription disponible prochainement)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T10:00:00+02:00 – 2026-05-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00

La Ville de Bordeaux, l’UDES et la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire organisent la nouvelle édition du Printemps des dirigeantes et des dirigeants de l’ESS sur le thème du pilotage de structures par temps de crise et la santé mentale dans l’ESS.

Hotel de Ville Place Pey Berland Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

La Ville de Bordeaux, l’UDES et la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire organisent la nouvelle édition du Printemps des dirigeantes et des dirigeants de l’ESS ESS Bordeaux