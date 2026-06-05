5ème édition Les Trois Montées Sauzé-Vaussais
5ème édition Les Trois Montées Sauzé-Vaussais samedi 26 septembre 2026.
Sauzé-Vaussais
5ème édition Les Trois Montées
Le puy d’Anché Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Après quatre éditions placées sous le signe des sourires, de l’effort et des instants partagés, l’aventure se poursuit !
Que vous soyez coureur, randonneur ou simple passionné de sport en pleine nature, cette journée est faite pour vous. Des parcours accessibles, une ambiance conviviale et la même envie de se dépasser ensemble.
Au programme trois parcours de 6, 12 et 19 km, avec des tracés inédits et moins de 25 % de bitume. Une randonnée de 11 km ainsi qu’une course dédiée aux enfants viendront compléter cette belle journée sportive.
Le départ et l’arrivée se feront aux Gîtes de la Futaie. .
Le puy d’Anché Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 5ème édition Les Trois Montées
L’événement 5ème édition Les Trois Montées Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays Mellois
À voir aussi à Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres)
- Fête de la musique place des Halles Sauzé-Vaussais 20 juin 2026
- Fête de l’école Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais 26 juin 2026
- Barbecue convivial à Montalembert Sauzé-Vaussais 26 juin 2026
- Café réparation Sauzé-Vaussais 27 juin 2026
- Feu de la Saint-Jean Sauzé-Vaussais 27 juin 2026