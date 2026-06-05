Sauzé-Vaussais

5ème édition Les Trois Montées

Le puy d’Anché Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Après quatre éditions placées sous le signe des sourires, de l’effort et des instants partagés, l’aventure se poursuit !

Que vous soyez coureur, randonneur ou simple passionné de sport en pleine nature, cette journée est faite pour vous. Des parcours accessibles, une ambiance conviviale et la même envie de se dépasser ensemble.

Au programme trois parcours de 6, 12 et 19 km, avec des tracés inédits et moins de 25 % de bitume. Une randonnée de 11 km ainsi qu’une course dédiée aux enfants viendront compléter cette belle journée sportive.

Le départ et l’arrivée se feront aux Gîtes de la Futaie. .

Le puy d’Anché Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : 5ème édition Les Trois Montées

L’événement 5ème édition Les Trois Montées Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays Mellois