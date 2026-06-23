Musicales entre-Bois -Vaussais Vaussais Sauzé-entre-Bois

Sauzé-entre-Bois

Musicales entre-Bois -Vaussais

Vaussais Eglise Saint-Junien Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

SONG AND ART ET SANDRINE BANÉAT

Dans le cadre des Musicales entre Bois, laissez-vous séduire par une parenthèse musicale pleine d’émotions à l’église Saint Junien de Vaussais. Sandrine Banéat est une chanteuse issue de la scène Gospel and Soul, capable à la fois de proposer des interprétations puissantes et énergiques que des chants qui demandent plus de douceur et de nuances. Rémi Monteiro, quant à lui, est un guitariste émérite aux

influences nombreuses avec une prédilection cependant pour la musique brésilienne et voue une véritable passion pour les Beatles. Tous les deux forment un duo éclectique et mettent en lumière une musique singulière qui se nourrit de styles riches et variés. Ce soir, ils vous proposent de vous faire découvrir et redécouvrir des standards Soul, Jazzy, Pop. Et ont à cœur de partager avec vous de beaux moments musicaux en live ! Garantie sans l’IA. .

Vaussais Eglise Saint-Junien Sauzé-entre-Bois 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 60 53 contact@sauze-entre-bois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musicales entre-Bois -Vaussais

L’événement Musicales entre-Bois -Vaussais Sauzé-entre-Bois a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays Mellois