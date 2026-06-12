Sauzé-Vaussais

Amour d’art

1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-02

Melleran’Art est un groupe d’amis britanniques qui habitent Melleran et ses environs. Réunis par Patricia Hough en 2019, ces artistes amateurs (dont certains n’avaient jamais peint auparavant) ont développé leurs

styles uniques sous sa tutelle. Ils se retrouvent chaque semaine pour peindre et dessiner. Ils vous présentent ici leurs productions artistiques réalisées avec des techniques variées. En effet, ils apprécient tester et

expérimenter de nouvelles méthodes et cette exposition le reflète bien.

Les artistes Patricia HOUGH, Katy BUTCHER, Ann GEDDES, George

GEDDES, Virginia HODGEON, Lori KEECH, Barry KING. .

1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr

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English : Amour d’art

L’événement Amour d’art Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pays Mellois