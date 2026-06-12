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Amour d’art Sauzé-Vaussais

Amour d’art Sauzé-Vaussais

Amour d’art Sauzé-Vaussais mercredi 2 septembre 2026.

Adresse : 1 bis Rue du Baron

Ville : 79190 Sauzé-Vaussais

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 2 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Tarif : Gratuit

Sauzé-Vaussais

Amour d’art

1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-02

Melleran’Art est un groupe d’amis britanniques qui habitent Melleran et ses environs. Réunis par Patricia Hough en 2019, ces artistes amateurs (dont certains n’avaient jamais peint auparavant) ont développé leurs
styles uniques sous sa tutelle. Ils se retrouvent chaque semaine pour peindre et dessiner. Ils vous présentent ici leurs productions artistiques réalisées avec des techniques variées. En effet, ils apprécient tester et
expérimenter de nouvelles méthodes et cette exposition le reflète bien.
Les artistes Patricia HOUGH, Katy BUTCHER, Ann GEDDES, George
GEDDES, Virginia HODGEON, Lori KEECH, Barry KING.   .

1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61  mediatheque@sauze-entre-bois.fr

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English : Amour d’art

L’événement Amour d’art Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pays Mellois

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