Amour d’art Sauzé-Vaussais
Amour d’art Sauzé-Vaussais mercredi 2 septembre 2026.
Sauzé-Vaussais
Amour d’art
1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-02
Melleran’Art est un groupe d’amis britanniques qui habitent Melleran et ses environs. Réunis par Patricia Hough en 2019, ces artistes amateurs (dont certains n’avaient jamais peint auparavant) ont développé leurs
styles uniques sous sa tutelle. Ils se retrouvent chaque semaine pour peindre et dessiner. Ils vous présentent ici leurs productions artistiques réalisées avec des techniques variées. En effet, ils apprécient tester et
expérimenter de nouvelles méthodes et cette exposition le reflète bien.
Les artistes Patricia HOUGH, Katy BUTCHER, Ann GEDDES, George
GEDDES, Virginia HODGEON, Lori KEECH, Barry KING. .
1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr
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English : Amour d’art
L’événement Amour d’art Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pays Mellois
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