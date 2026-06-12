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Atelier robot incontrôlable Sauzé-Vaussais

Atelier robot incontrôlable Sauzé-Vaussais

Atelier robot incontrôlable Sauzé-Vaussais mercredi 26 août 2026.

Adresse : 1 bis Rue du Baron

Ville : 79190 Sauzé-Vaussais

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Sauzé-Vaussais

Atelier robot incontrôlable

1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

À partir de 8 ans, sur inscription.
Envie de laisser libre cours à votre créativité ?
Rejoignez-nous à la médiathèque pour une animation
hors du commun, animé par la Béta Pi ! Avec un peu
de soudure et de colle chaude, vous aurez l’occasion
de fabriquer votre propre robot… totalement
incontrôlable !
Une expérience ludique et originale à ne pas
manquer, parfaite pour petits et grands curieux de
technologie.   .

1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61  mediatheque@sauze-entre-bois.fr

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English : Atelier robot incontrôlable

L’événement Atelier robot incontrôlable Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pays Mellois

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