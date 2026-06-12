Atelier robot incontrôlable Sauzé-Vaussais
Atelier robot incontrôlable Sauzé-Vaussais mercredi 26 août 2026.
Sauzé-Vaussais
Atelier robot incontrôlable
1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
À partir de 8 ans, sur inscription.
Envie de laisser libre cours à votre créativité ?
Rejoignez-nous à la médiathèque pour une animation
hors du commun, animé par la Béta Pi ! Avec un peu
de soudure et de colle chaude, vous aurez l’occasion
de fabriquer votre propre robot… totalement
incontrôlable !
Une expérience ludique et originale à ne pas
manquer, parfaite pour petits et grands curieux de
technologie. .
1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr
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English : Atelier robot incontrôlable
L’événement Atelier robot incontrôlable Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pays Mellois
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