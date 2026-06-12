Sauzé-Vaussais

Marché gourmand

Centre-bourg Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 23:30:00

Date(s) :

2026-08-21

À la tombée du jour, la place de la mairie s’anime et

se transforme en véritable rendez-vous gourmand !

De 18h à 23h30, venez profiter d’un marché

chaleureux et convivial dédié aux saveurs locales.

Producteurs et commerçants vous proposent

dégustation et vente de produits du terroir boucher,

fromager, boulanger et stands de boissons vous

attendent pour composer votre repas selon vos

envies. Les membres du Comité des fêtes seront

présents pour griller sur place vos pièces de viande

et préparer de savoureuses frites, pour un moment

simple et authentique à partager.

Entre gourmandise, rencontres et ambiance estivale,

ce marché est l’occasion idéale de se retrouver en

famille ou entre amis autour de bons produits et

d’une atmosphère festive.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour savourer l’été

en toute convivialité ! .

Centre-bourg Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 33 22 28 patrice.boussiquet1@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pays Mellois