Marché gourmand Sauzé-Vaussais
Marché gourmand Sauzé-Vaussais vendredi 21 août 2026.
Sauzé-Vaussais
Marché gourmand
Centre-bourg Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 23:30:00
Date(s) :
2026-08-21
À la tombée du jour, la place de la mairie s’anime et
se transforme en véritable rendez-vous gourmand !
De 18h à 23h30, venez profiter d’un marché
chaleureux et convivial dédié aux saveurs locales.
Producteurs et commerçants vous proposent
dégustation et vente de produits du terroir boucher,
fromager, boulanger et stands de boissons vous
attendent pour composer votre repas selon vos
envies. Les membres du Comité des fêtes seront
présents pour griller sur place vos pièces de viande
et préparer de savoureuses frites, pour un moment
simple et authentique à partager.
Entre gourmandise, rencontres et ambiance estivale,
ce marché est l’occasion idéale de se retrouver en
famille ou entre amis autour de bons produits et
d’une atmosphère festive.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour savourer l’été
en toute convivialité ! .
Centre-bourg Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 33 22 28 patrice.boussiquet1@orange.fr
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English : Marché gourmand
L’événement Marché gourmand Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pays Mellois
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