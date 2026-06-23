Fête de la bière Salle associative et plein air Sauzé-entre-Bois

Informations pratiques

Sauzé-entre-Bois

Fête de la bière

Salle associative et plein air Pibloux Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Après une première édition plus que réussie, la Fête

de la Bière de Plibou revient pour une deuxième

année encore plus festive !

Le samedi 29 août 2026, prépare-toi à lever ton

verre et à faire mousser la soirée.

Au programme

– des saveurs maltées à découvrir,

– une ambiance survoltée avec le grand retour du

groupe Les Tontons Flingués,

– et pour prolonger la fête jusqu’au bout

de la nuit, DJ Star Night prendra les

platines !

Que tu viennes entre amis, en famille

ou juste pour l’ambiance, cette soirée

promet musique, convivialité et bonne

humeur.

Une seule question tu viens trinquer

avec nous ? .

Salle associative et plein air Pibloux Sauzé-entre-Bois 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 42 70 18 clemence.fevrier@orange.fr

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English : Fête de la bière

L’événement Fête de la bière Sauzé-entre-Bois a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays Mellois