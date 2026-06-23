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AGENDA · Sauzé-Vaussais

Fête de la bière Salle associative et plein air Sauzé-entre-Bois

samedi 29 août 2026 · Salle associative et plein air · Sauzé-Vaussais

Fête de la bière Salle associative et plein air Sauzé-entre-Bois

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle associative et plein air
Adresse
Pibloux
Ville
79190 Sauzé-Vaussais
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Sauzé-entre-Bois

Fête de la bière

Salle associative et plein air Pibloux Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :
2026-08-29

Après une première édition plus que réussie, la Fête
de la Bière de Plibou revient pour une deuxième
année encore plus festive !
Le samedi 29 août 2026, prépare-toi à lever ton
verre et à faire mousser la soirée.
Au programme
– des saveurs maltées à découvrir,
– une ambiance survoltée avec le grand retour du
groupe Les Tontons Flingués,
– et pour prolonger la fête jusqu’au bout
de la nuit, DJ Star Night prendra les
platines !
Que tu viennes entre amis, en famille
ou juste pour l’ambiance, cette soirée
promet musique, convivialité et bonne
humeur.
Une seule question tu viens trinquer
avec nous ?   .

Salle associative et plein air Pibloux Sauzé-entre-Bois 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 42 70 18  clemence.fevrier@orange.fr

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English : Fête de la bière

L’événement Fête de la bière Sauzé-entre-Bois a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays Mellois

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