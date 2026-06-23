Fête de la bière Salle associative et plein air Sauzé-entre-Bois
samedi 29 août 2026 · Salle associative et plein air · Sauzé-Vaussais
Informations pratiques
Sauzé-entre-Bois
Fête de la bière
Salle associative et plein air Pibloux Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29 23:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Après une première édition plus que réussie, la Fête
de la Bière de Plibou revient pour une deuxième
année encore plus festive !
Le samedi 29 août 2026, prépare-toi à lever ton
verre et à faire mousser la soirée.
Au programme
– des saveurs maltées à découvrir,
– une ambiance survoltée avec le grand retour du
groupe Les Tontons Flingués,
– et pour prolonger la fête jusqu’au bout
de la nuit, DJ Star Night prendra les
platines !
Que tu viennes entre amis, en famille
ou juste pour l’ambiance, cette soirée
promet musique, convivialité et bonne
humeur.
Une seule question tu viens trinquer
avec nous ? .
Salle associative et plein air Pibloux Sauzé-entre-Bois 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 42 70 18 clemence.fevrier@orange.fr
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English : Fête de la bière
L’événement Fête de la bière Sauzé-entre-Bois a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays Mellois
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