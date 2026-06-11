Les ateliers Les explorateurs du vivant Sauzé-Vaussais
Les ateliers Les explorateurs du vivant Sauzé-Vaussais mercredi 12 août 2026.
Sauzé-Vaussais
Les ateliers Les explorateurs du vivant
Médiathèque La Fabrik Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-12
Par petits groupes, les visiteurs pourront participer à une expérience narrative qui leur fera découvrir une île mystérieuse, vivre des aventures, faire des choix qui impacteront la suite de l’histoire, et trouveront des indices leur permettant de compléter une partie d’une fresque-mandala. Cette dernière, une fois terminée, sera le fruit des explorations de tous les groupes successifs, formant ainsi une œuvre collective unique qui
rejoindra l’exposition. .
Médiathèque La Fabrik Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr
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English : Les ateliers Les explorateurs du vivant
L’événement Les ateliers Les explorateurs du vivant Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois
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