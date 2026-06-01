5ème édition rue du Groupe Manouchian Paris 20ème, rue du groupe Manouchian 75020, Paris
5ème édition rue du Groupe Manouchian Paris 20ème, rue du groupe Manouchian 75020, Paris dimanche 21 juin 2026.
5ème édition rue du Groupe Manouchian Paris 20ème Dimanche 21 juin, 16h00 rue du groupe Manouchian 75020
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Comme cette année, la fête de la musique c’est dimanche, on vous propose une super 5ème édition : 8 groupes ou artistes varié(e)s et un DJ entre les sets !
16h : The Silvertones (power pop post punk)
17h15 : Electro Lobo (electro rock)
17h30 : Céline Mauge (chanson folk pop)
18h45 : Rock Autopsie (tribute Bashung / Higelin / Thiefaine)
19h45 : Ludo (rock grunge)
20h : Miss J (rock pop)
21h20 : Stef2lamort Gang (compos rock français)
22h30 : Mikui (néo soul pop)
23h30: DJ set
et toujours boire et à manger sur place avec les pizzas de notre chef pizzaiolo Andrea et barbecue merguez
rue du groupe Manouchian 75020 rue du Groupe Manouchian 75020 Paris Paris 75020 Quartier Saint-Fargeau Île-de-France +33679307668 https://www.facebook.com/AfficheVerteManouchian rue du groupe Manouchian de Paris XXème.
Aragon a écrit son célèbre poème chanté par Léo Ferré (et tant d’autres) sous le nom de « L’affiche rouge » pour l’inauguration notre rue en 1955 à la demande d’anciens du groupe Manouchian.
Comme cette année, la fête de la musique c’est dimanche, on vous propose une super 5ème édition : 8 groupes ou artistes varié(e)s et un DJ entre les sets !
©AVM
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